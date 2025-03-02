Kayseri ulaşımına yeni alternatif hat eklendi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut; yeni hattın Mevlana Mahallesi’nden başlayarak Kayseri Üniversitesi, Doğu Terminali, Doğu Sanayi, Argıncık, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Seyrani, Abdullah Gül Üniversitesi, Bağdat Caddesi, Yenişehir, Ziyagökalp, Yenisanayi ve Otogar güzergâhından geçerek Anafartalar Raylı Sistem durağına ulaşacağını belirtti. Hayata geçirilen bu yeni hattın, yolcuların farklı iletişim kanallarından aktardığı talepler doğrultusunda oluşturulduğunu belirten Canbulut, 14 numaralı hattın şehir merkezine uğramadan farklı güzergâhlardan ulaşım sağlayarak toplu taşıma sisteminin daha verimli hale geleceğini belirtti. Şehir içindeki hareketliliği dengeli bir şekilde dağıtmayı hedeflediklerini belirten Canbulut, yeni çevresel hattın yalnızca mahalleler arasında kesintisiz ulaşımı sağlamayacağını, aynı zamanda aktarma noktaları ve raylı sistem hatlarını birbirine bağlayarak entegre bir ulaşım ağı oluşturacağını vurguladı.

Canbulut; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. olarak, yolcularımıza daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 14 numaralı hattımız, şehir içinde alternatif bir ulaşım ağı oluşturarak yolcularımıza zaman tasarrufu sağlayacak. Yeni hattımızın Kayseri halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.