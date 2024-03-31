Kayıp koyunlar dron yardımıyla bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayıp 150 adet koyun, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı arama sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayıp koyunlar dron yardımıyla bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kayıp 150 adet koyun, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı arama sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güllüce Mahallesi’nde ikamet eden M.N.; müracaatta bulunarak kendisine ait 150 adet koyunun açık besi yaptığı ahırdan çıkarak araziye gittiğini ve kayıp olduğunu ihbar etti. İhbarın ardından gece saatlerinde kayıp hayvanları arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri koyunları dron vasıtası ile arazide buldu.

Kayıp koyunlar, sahibine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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