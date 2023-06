Başkan Yalçın, vatandaşın bayram sevincine ortak oldu

Reşadiye Mahallesinde bulunan kurban pazarına gelen ve kurban satıcılarına hayırlı işler dileyen Başkan Yalçın daha sonra belediye tarafında özel hazırlanan kurban kesim alanına geçerek kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla sohbet ederek onların kurban sevincine ortak oldu.

“VATANDAŞA HİZMET, GÖREVİMİZ”

Alanda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Yalçın, bu yılki Kurban Bayramı’nın aynı zamanda cumhuriyetin 100. yılına denk gelen bir bayram olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın hem milli hem manevi iki değerin bir arada olmasından dolayı kıvanç duyduklarını söyledi. Vatandaşların pazar yerinden duydukları memnuniyeti de yerinde gördüklerini dile getiren Başkan Yalçın, “Kurban Bayramı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getiriyor. Çok iddialı olarak söylüyorum hakikaten bu kurban kesim ve satış yerimiz örnek bir yer oldu. Burada hem esnaf hem de vatandaşlar teşekkür ediyor. Vatandaşa hizmet etmek bizim görevimiz. Bununla beraber, kurban sosyal dayanışma açısından çok önemlidir. Sezai Karakoç’un da dediği gibi ‘Kurbanlıklar hayvanların şehitleri gibidir.’ Onlar bizim yerimize canlarını veriyorlar. Allah nice bayramları milletimize sağlıkla nasip etsin” dedi.

“BEN BÖYLE BİR HİZMET GÖRMEDİM, HER ŞEYİMİZ VAR”

Kurban ibadetini yerine getirmek için pazara gelen vatandaşlar ve kurbanlık hayvan satıcıları pazardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pazarda her türlü imkânın sağlandığının altını çizen vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Sunulan hizmetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çömlekçi Mahallesinden kurban satıcısı Adem Köse, “Çok mükemmel bir pazar yapılmış. Pazardaki hizmetler on numara, yineleyerek teşekkür ediyorum. Başkan Yalçın’dan Allah razı olsun” diye konuştu.

Bir diğer kurban satıcısı Kemal Durmaz da duyduğu memnuniyeti, “Bu pazarı kuran Mustafa Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Kral adam. Bu nasıl hizmettir, her şey ayağımıza geliyor. Suyumuz yanımızda çadırımız hazır. Dondurmadan sabah çorbasına kadar her şey var. Başkan Yalçın’a Allah, iyilik sağlık versin.” sözleriyle dile getirdi.

Pazara kurbanlık almak için gelen Selçuk Demirel ise Reşadiye Kurban Pazarı’na ilk kez geldiğini belirterek “Çok güzel, ekipmanlar olsun, yardım eden personeller olsun her türlü hizmet var. Çok teşekkür ederim” dedi.