Ustasından, lezzetli ve yumuşak kavurma pişirmenin püf noktaları

Kurban Bayramı'nda en çok önem verilen konulardan biri kavurma tarifi. Kavurma bayramın ilk ve ikinci günü sofraların vazgeçilmezi haline gelir. Misafirlere de ikramlıkların başındadır. Usta Aşçı Şaban Duman, kurban etiyle pişirilecek lezzetli bir kavurmanın nasıl pişirilmesi gerektiğini püf noktalarıyla birlikte anlattı. Baharatların isteğe göre kullanıldığını dile getiren Duman, orijinal kavurmada baharat kullanılmaması tavsiyesinde bulundu. Hazımsızlığın olmaması için çok az kimyon öneren Duman, "Bazı etler daha hızlı piştiği için kapağı açık pişirilir. But tarafında olan etler genelde sert olur. Kolun üst kapak kısmı ve kuyruk sokumu çok yumuşak olur. Ama sert olan etlerde buharlama sistemi yaparak ön kavurmadan sonra 1 bardak da su ekleyip kısık ateşte pişirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

‘KAVURMAYA EN ÇOK LEZZET VEREN İSE KUYRUK YAĞIDIR’

Kuyruk yağının kavurmaya daha çok lezzet verdiğini anlatan Usta Aşçı Duman, “İlk etapta kuyruk yağının erimesini sağlayacağız. Daha sonrasından erimiş kuyruk yağıyla kavurmamızı kavuracağız. Kuyruk yağı yaklaşık olarak 5 dakikada eriyor. Erimiş kuyruk yağına yavaş bir şekilde etimizi ilave ediyoruz. Etin daha hızlı pişmesini istiyorsanız biraz daha ince doğrayabilirsiniz. Biz bu etimizde kuyruk yağı kullandığımız için buharlama yapmayacağız ve su kullanmayacağız. Yüksek ateşte, kapağı açık şekilde 4 dakikada mühürleyeceğiz. Daha sonrasından etin daha parlak olmasını istiyorsak etin kefini alacağız. Yani üstüne çıkan köpüğünü alacağız. Soğan kavurmaya lezzet verir. Kullanılmasını tavsiye ederiz ama isteğe göre tercih de edilmeyebilir. Bazen de aroma vermesi için 3-4 diş sarımsak atıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAVURMAYA TUZ NE ZAMAN ATILMALI?

Et suyunu bıraktıktan sonra tuz atılmasının çok daha iyi olduğunu ifade eden Usta Aşçı Duman, “Ete tuzunu da eklememizin ardından yaklaşık 30 dakika sonra çok az kimyon ilave edeceğiz. Süresi dolduktan sonra çok az tereyağı, kaseye ayırdığımız kuyruk yağı tanelerini üstüne eklersek çok daha lezzetli oluyor. 30 dakika sonunda baharatları da ekliyoruz ve lokum gibi kavurmamız servise hazır hale geliyor” diye konuştu.