Başkanlar Belirlenirken Son Söz Kimde Olacak?

Demokrasiler teoride her ne kadar ‘halk idaresi, halkın kendini yönetecek idarecileri kendisinin seçmesi’ olarak tanımlanıyor olsa bile, pratikte milletvekili adaylarının ve Belediye Başkan adaylarının belirlenmesinde hiç şüphe yok ki tek ve en önemli güç parti genel merkezleri.

Parti Genel Merkezlerini etkileme kabiliyeti olan güçler ise o partinin milletvekilleri ile il yöneticileri olarak biliniyor.

Bu bağlamda düşündüğümüzde, tüm belediyeleri Ak Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen Kayseri için, sözünün özgül ağırlığı en yüksek olan isim hiç şüphesiz 30 yıldır, Kayseri’nin ve ülkenin siyasetinde önemli vazifeler icra etmiş olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’dir. Ona rağmen ve onun onay vermediği bir işin, bir kişinin en azıdan Kayseri özelinde olması mümkünü kabil değildir.

Özellikle Ak Parti Genel Merkezi bağlamında Kayseri için ikinci derecede önemli bir isim daha var ki bu isim de Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş’tır. Yine onun da 30 yıllık siyaset ve bakanlık tecrübesi yanında bu dönem meclis dışında bir görev yürütüyor olması nispeten elini zayıflatsa da bu idari görev onun da sözünün değerini de ağırlaştırıyor.

Yine aynı zamanda dün itibarıyla Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilen, eski üç dönem Kayseri Milletvekilliği yapmış olan İsmail Tamer’in de bulunduğu Yerel Yönetimler görevi gereği, sözünün ve etkisinin Belediye Başkan adaylarını belirlemede bir ağırlığı olacağı muhakkak.

Hem Sayın Elitaş’ın, hem de Sayın Tamer’in görev ve sorumlulukları gereği Belediye Başkan Adaylarını belirlemede etkilerinin olacağından hiç şüphe yok ama Sayın Bakan Mehmet Özhaseki’ye rağmen bir öneri getirmeleri mümkün de görünmüyor.

Bunun dışında il yönetimlerinin, ilçe yönetimlerinin, parti delegelerinin de bu konuyla ilgili mutlaka bir fikirleri ve söyleyecek sözleri olacaktır ama,

Elbette bu yerel siyasi etkinin üzerinde yine sözün son sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

