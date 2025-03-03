Avrupalı Gazetecilere Erciyes Sunumu

Türkiye’nin kış turizmi cennetlerinden biri olan Erciyes, uluslararası medya mensuplarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Belçika, Almanya ve Hollanda’dan gelen gazetecilere Kayseri’nin eşsiz doğal güzellikleri ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında bir sunum yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri’nin hem kış hem de sağlık turizmi alanındaki potansiyelini tanıtmayı amaçladı.

Bunun yanı sıra, Anadolu Sağlık Turizmcileri Derneği tarafından bölgenin sağlık turizmi imkânları hakkında yapılan bilgilendirme, Kayseri’nin sadece doğa ve kültür turizmiyle değil, aynı zamanda sağlık turizmiyle de öne çıktığını gözler önüne serdi. Kayseri, termal otelleri, kaplıcaları ve sağlık turizmi altyapısıyla, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Açık hava müzesi olarak kabul edilen Kayseri, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi eserleri ve müzeleriyle ziyaretçilere adeta geçmişin izlerini sunarken, Erciyes’in yanı sıra, misafirlere Kayseri’nin tarihi zenginlikleri de tanıtıldı.

Bu etkinlik, Kayseri’nin turizm potansiyelinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. tarafından yönetiliyor. 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre uzunluğundaki pist alanı ile bölgenin en önemli kayak merkezi olma doğrultusunda gelişmeyi sürdürüyor. Bu yıl, kayak tutkunları ve sporseverler için geniş imkânlar sunan Erciyes, dünya çapında tanınan bir merkez olma hedefiyle hızla ilerliyor.