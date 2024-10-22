Başkentte 'Kayseri' rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başkent Ankara’da düzenlenen “Marka Şehir Kayseri’miz için Birlikte Neler Yapabiliriz?” programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz kendisinden söz ettiren, kadim medeniyetler şehri diye nitelendirdiğimiz zenginlikler şehridir” dedi.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Türkiye’nin kalbi Ankara’da adeta Kayseri rüzgârı estirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ile birlikte Ankara’da görev yapan Kayserili bakan yardımcıları, üst düzey yöneticiler ve bürokratlarla bir araya geldi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen “Marka Şehir Kayseri’miz için Birlikte Neler Yapabiliriz?” programında konuşan Başkan Büyükkılıç, “İçimizi sevinç kaplıyor, sizlerle bir arada olmaktan, birlikte olmaktan ve bu tabloyu görmekten dolayı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu vurgulayarak, “Kayseri sevdası ayrı bir duygu demek, içinizi sıcaklık kaplıyor, Kayseri’miz, Türkiye’nin tam ortasında, şehrimizin gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri, 5 üniversitesi ile 4 milyar dolara yakın ihracatıyla, 1,5 milyon nüfusuyla, kadim medeniyetler şehri diye nitelendirdiğimiz zenginlikler şehridir. Kayseri’miz, 6 bin yıllık ticari geçmişi ile bir başka güzel” diye konuştu.

“İnsanların Hayırlısı Hizmetkâr Olandır. Önemli Olan Hizmet Sevdası”

Kayseri’nin kendisinden söz ettiren bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ‘İnsanların hayırlısı hizmetkâr olandır’ diyerek, “Önemli olan hizmet sevdası, önemli olan hizmet aşkı. Onu da burada sağlamak, birbirimizle dayanışmak bizim olmazsa olmazımız. Elhamdülillah bizim hakka dayanan sesimiz var, birbirimize sahip çıkma duygumuz var” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç konuşmasında Kayseri’nin ilçeleri ve kurum kuruluşlarını da anıp anlatarak özelliklerinden bahsetti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın işi gücü rast gelsin, gururumuz ve onurumuz oldu, Allah yolunu açık etsin” derken, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, eğitimin önemine işaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 2,5 yıldır Kayseri’de hizmet etme şerefi yaşadığını söyleyerek, şehrin emin ellerde olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın tüm Kayserililere selamlarını ileterek, Kayseri’deki taleplerin tamamına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise Türkiye’de Kayserililerin zekâsı, iş bitiriciliği, girişimciliği ve kültür medeniyetin temel değerlerine sahip olmasıyla öz Anadolu insanı olarak bilindiğini ifade ederek, Kayserililerin hayırseverliğine de işaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu girişimleri için teşekkür ederek, bu faaliyetlerin burada kalmayacağını, devam edeceğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise buluşmanın düzenlenmesinde emeği olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, bu birliktelikle beraber Kayseri için daha fazla hizmet alacaklarını sözlerine ekledi.

Kayseri Bağımsız Milletvekili Dursun Ataş da siyasetçi, bürokrat ve hemşehriler olarak dayanışma içerisinde Kayseri için hizmet etmenin önemine işaret ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu hizmetinin çok güzel bir hizmet olduğunu vurguladı ve ayrışmadan hizmet yarışında olunması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a buluşma dolayısıyla teşekkür etti. Tamer, birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulunarak sözlerini bitirdi.

Anadolu’nun parlayan yıldızı ve göz bebeği şehirlerden biri olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarih ile kültürün iç içe olduğu kadim kent Kayseri için yapılması gereken çalışmaların istişare edildiği program, birlik ve beraberliği de pekiştirdi.