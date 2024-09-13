Filistin şehidi Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a geldi
Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini taşıyan uçak Bakü'den İstanbul'a geldi. Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.
Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesini taşıyan uçak Bakü’den İstanbul’a geldi. Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi uçakla İzmir’e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’ın Didim ilçesine gönderilecek.