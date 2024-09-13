  • Haberler
  • Türkiye
  • Filistin şehidi Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a geldi

Filistin şehidi Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a geldi

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini taşıyan uçak Bakü'den İstanbul'a geldi. Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.

Filistin şehidi Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a geldi
Kayseri GündemEditör

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesini taşıyan uçak Bakü’den İstanbul’a geldi. Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi uçakla İzmir’e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’ın Didim ilçesine gönderilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ölümlü trafik kazasındaki firari şüpheli yakalandı
Ölümlü trafik kazasındaki firari şüpheli yakalandı
Kız arkadaşının cep telefonunu alan şahsa hapis cezası
Kız arkadaşının cep telefonunu alan şahsa hapis cezası
1000 metre yüksekten yerin 50 metre altını tarayabilen yerli dron üretildi
1000 metre yüksekten yerin 50 metre altını tarayabilen yerli dron üretildi
KHK ile messlekten atılıp tutuklanan öğretmene yeniden hapis cezası
KHK ile messlekten atılıp tutuklanan öğretmene yeniden hapis cezası
Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki
Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki
Türkiye'nin En İyi 100 Bilim İnsanı arasında Erü'den 2 öğretim üyesi girebildi
Türkiye'nin En İyi 100 Bilim İnsanı arasında Erü'den 2 öğretim üyesi girebildi