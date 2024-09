Bir hafta bir yazar: Erdi Shatri

Erdi kardeşim önce sizleri tanıyabilir miyiz?

Ben Erdi Shatri, 2008 yılında Prizren, Kosova’da doğdum. Şu an 16 yaşındayım ve genç yaşta yazmaya başladım. Yazma serüvenim şiir ve kısa öykülerle başladı, ancak asıl dönüm noktam 8. sınıfta ilk kitabımı yazıp yayımlamam oldu. Bu kitabım, okulda ve çevremde büyük bir ilgi gördü, bu da yazma tutkumu daha da güçlendirdi.

Yazarlığın yanı sıra, teknoloji alanında da aktifim. ASTROVIRE adlı bir teknoloji girişimi kurma aşamasındayım. Bu girişim, gençleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek inovasyonun sınırlarını zorlamayı hedefliyor. ASTROVIRE ile dijital projeler, yapay zeka uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi alanlarda önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Bu projeyle hem Kosova’da hem de uluslararası alanda gençleri desteklemek ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak istiyorum.

Genç yaşta başladığım bu yolculukta, sürekli öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Hem edebiyat hem de teknoloji alanında daha büyük projelere imza atmayı planlıyor ve gelecekte daha fazla insana ulaşmayı amaçlıyorum.

Pekala, yazma serüveni nasıl başladı? Kimlerin yazma isteği oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde etkisi oldu?

Yazma serüvenim, çocukluğumda yaşadığım olayları ve hislerimi ifade etme ihtiyacıyla başladı. İlk başta şiirler ve kısa öyküler yazdım. Yazma yeteneğimin gelişmesinde ailemin, öğretmenlerimin ve özellikle yazarlığa olan tutkumun büyük etkisi oldu. Zamanla daha uzun eserler yazmaya başladım ve yazmak, benim için bir yaşam biçimi haline geldi.

Her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz?

Yazmak isteyen herkese en büyük tavsiyem, cesur olmaları ve içlerinden geleni özgürce ifade etmeleridir. Yazmak, bir süreçtir ve her geçen gün kendinizi daha da geliştirirsiniz. Düzenli okumak, araştırmak ve yazmak, bu yolda ilerlemenizi sağlar. Sabırlı olun ve her zaman kendinize inanın.

Erdi Kardeşim, kitaplarınızın, eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

İlk kitabım olan Problemet (Sorunlar), günlük yaşamda karşılaştığım zorlukları ve duygusal tecrübelerimi yansıtan şiirlerden oluşuyordu. Ardından bu seriye devam ederek Bota (Dünya) adlı ikinci şiir kitabımı yayımladım. Bu süreçte, yazmanın benim için bir ifade biçimi olduğunu fark ettim ve daha uzun soluklu projelere yöneldim. Nitekim 9. sınıfta Shlodhje adını verdiğim öykü kitabımı çıkardım, bu kitapta da farklı karakterlerin içsel yolculuklarını ve toplumsal olaylara bakış açılarını ele aldım.

Yazma kariyerimde önemli bir adım, ilk romanım Alfredi (Alfred) ile oldu. Bu roman, toplumsal normlar ve bireyin içsel çatışmaları üzerine derinlemesine bir inceleme sunuyor. Alfredi, bana geniş bir okuyucu kitlesi kazandırdı ve yazarlık kariyerimi profesyonel bir düzeye taşıdı.

Şu anda ise yeni bir Türkçe kitap üzerinde çalışıyorum. Bu kitabımda, gençlere yönelik motivasyon ve ilham konularını ele almayı planlıyorum. Amacım, gençlere yazma tutkusu aşılamak ve onların içlerindeki yaratıcılığı keşfetmelerine yardımcı olmak. En azında karanlıkta küçük bir mum ışığı olmak.

Şimdiye kadar yazdığım ve yayınladığım bazı eserler şunlardır:

Problemet (Sorunlar, şiir kitabı)

Bota (Dünya, şiir kitabı, Problemet'in devamı)

Shlodhje (Rahatlama, öykü-şiirsel düz yazı kitabı)

Alfredi ( Alfred,roman)

Yazarlık serüveninizde anlatmak istediğiniz, sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

Yazarlık serüvenimde beni en çok etkileyen anılardan biri, ilk kitabımın yayımlandığı gündür. Kitabımı elime aldığımda hissettiğim gurur ve mutluluk, tarif edilemez bir duyguydu. Bu an, yazma tutkumun ne kadar güçlü olduğunu ve bu yolda devam etmem gerektiğini bana gösterdi.



Röportaj: MUstafa BALABAN