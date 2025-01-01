Batıl safsata Yılbaşı akşamı üzüm satışlarını patlattı

Üzüm Bulmak Zorlaştı

Manav işletmecisi Ekrem Kanarya, yılbaşına üzüm yetiştiremediklerini belirterek, "Böyle bir inanış var, 12 üzümün 12 ayı temsil ettiği, 12 dilek tutularak bunların kabul olacağıyla ilgili düşünce var ve bu özellikle bu yıl çok yaygın bir şekilde talep gördü. Herkeste olduğu gibi bizde de ürünler yetişmedi. Üzüm çok fazlaydı. Saat 18.00-19.00’a kadar satışına devam ettik. Fakat ondan sonra tükendi," dedi.

Batıl ritüel Kayseri'de üzüm talebini artırdı

Kanarya, Kayseri'de üzümün çok fazla satılan bir ürün olmadığını ve yılbaşı zamanında herkesin üzüm almak için manavlara akın ettiğini belirtti. "Bu sebeple de saat 18.00’den sonra yetiştiremedik. Yılbaşında genelde böyle bir talep oluyor ve üzüm temin edilemiyor, birkaç yıldır böyleydi. Fakat bu sene de böyle bir talep olacağını tahmin ettiğimiz için temin ettik fakat ekstra çok fazla getirelim diye bir düşüncemiz olmadı," ifadelerini kullandı.

Batıl safsata bir ritüel

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yiyerek dileklerinin gerçekleşeceğine inanan vatandaşlar, bu batıl inanışı gerçekleştirmek için üzüm bulmakta zorlandı. Bu ritüel, üzüm satışlarını artırarak manavlarda yoğun talep yaşanmasına neden oldu.