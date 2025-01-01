Yılbaşında 5 bin 274 oto sorgulandı: 51 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık mekanlarda toplam 280 ekip ve bin 916 personelle denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda 15 bin 569 şahıs ve 5 bin 274 oto sorgusu yapılarak 190 park-bahçe ve 157 umuma açık mekan kontrol edildi. Çalışmalar neticesinde 10 aranan kişi yakalanarak, toplam 28,63 gram narkotik madde, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Toplam 51 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 44 araç ve sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı. Toplam 23 araç trafikten men edilerek, 51 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.