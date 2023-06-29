Bayram gezmesinde trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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  • 29.06.2023 14:09
  • Güncelleme: 29.06.2023 14:09
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Bayram gezmesinde trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Gültepe Mahallesi Toptancılar kavşakta meydana geldi. E.B. idaresindeki 34 VF 0263 plakalı otomobil ile F.K. yönetimindeki 58 ACS 513 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan ve bayram gezmesine çıktıkları öğrenilen N.B. (35), F.B. (15), M.B.K. (13), Ö.K. (33), ve F.A.K. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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