Bayram öncesi bileyicilerde yoğunluk

Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor. Kurban kesecek vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Bir bıçak bilemenin fiyatının 15 lira olduğunu dile getiren Bıçakçı Ömer Navruz, 'Geçen seneye göre bıçak bileme fiyatları biraz yükseldi ama talep git gide düşüyor' dedi. 

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  • 26.06.2023 11:05
  • Güncelleme: 26.06.2023 11:05
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Bayram öncesi bileyicilerde yoğunluk

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bu durum, bayram öncesi bıçakçılar ve bileyicilerde yoğunluk oluşturuyor.

1987’den beri bıçakçılık ve bileme işini yapan Ömer Navruz, “Her sene olduğu gibi bu sene de yoğun geçiyor. Geçen seneye göre bıçak bileme fiyatları biraz yükseldi ama talep git gide düşüyor. Bu sene de yine bir düşüş var. Fiyatların artmasından dolayı bıçak bilemede yüzde 15-20 civarında bir düşüş var. Bıçaklarını bilemek isteyen vatandaşlarımız bildiğiniz üzere son 2-3 güne sıkıştırıyor işlerini. Bundan dolayı son zamanlarda bir yoğunluğumuz var” ifadelerini kullandı. 

‘BIÇAK FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI’

Bir bıçak bilemenin 15 lira olduğunu ifade eden Navruz, “Malum piyasa yükselince geçen seneye göre bıçak bileme ücreti de arttı. Normal bıçak satışlarımız da 50 liradan 250 lira arasında değişiyor. Bıçak fiyatları da geçen seneye nazaran yüzde 100 arttı. Geçen sene 75 liraya sattığımız bıçağı bu sene 175 liraya satıyoruz. Piyasa artınca da bıçak fiyatları da arttı” diye konuştu.

‘ALET İŞ YAPAR, SANATKÂR ÖVÜNÜR’

Bıçak bilemenin ustalık istediğini ve vatandaşları usta bıçakçılardan bıçak almaları konusunda uyaran Navruz, “Artık her yerde bıçak bileniyor. Anahtarcı dahi bıçak biliyor. Anahtarcı ne anlar ki bıçak bilemekten. Bıçak bilemek ustasının işi. Ben 1987’den beri bıçak biliyorum. Uzun süredir bıçak bilediğim halde 'ustayım' diyemiyorum. ‘Alet iş yapar, sanatkâr övünür’ derler. Bıçak bileme işi de vebaldir. Vatandaşlar senede bir kere kurban kesecek. Hayvanlar iyi bilenmemiş bıçaklardan dolayı mundar oluyor. Kurban keserken, bıçak seçerken iyi seçmek gerekiyor. Vatandaşlar mutfak bıçağıyla bıçak biliyor, bunlar yanlış. Bıçağın çubuk çelik olması gerekiyor. Bıçak alınırken görünür yerlerden alınması ve kaliteli olması şart. İyi olmayan bıçaklarla vatandaşlar kurban kesmeye çalışıyor. Can damarını bulamayıp, kasabım diyen insanlar var. Cesareti var hayvanı kesiyor ama kurbanın can damarını bulamıyor” şeklinde konuştu.

1ha

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