Kayseri ve ilçeleri bayram namazı saatleri

28 Haziran 2023 Çarşamba günü Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bayrama 2 gün kala Kayseri ve ilçelerinde bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il, ilçe ilçe namaz saatlerini duyurdu. Buna göre Kayseri merkezdeki camilerde bayram namazı saat 05:50’de kılınacak.

İLÇELERDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de Kurban Bayramı namazı şu saatlerde kılınacak:

Akkışla: 05:46

Bünyan: 05:48

Develi: 05:50

Felahiye: 05:48

İncesu: 05:51

Özvatan: 05:48

Pınarbaşı: 05:46

Sarıoğlan: 05:47

Sarız: 05:46

Tomarza: 05:49

Yahyalı: 05:52

Yeşilhisar: 05:52

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Haziran Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak. Arife günü ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Kurban Bayramı tatili, 1,5 günlük idari izin ve hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.