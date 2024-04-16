Bayram seyahati tatile değil akrabaya yapıldı

Yerel seçimlerin ardından 5 Nisan’da başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi. Tatili fırsat bilen 20 milyon vatandaş seyahat etti. 2 milyon kişi konaklama tesislerini kullanırken geriye kalanlar akraba seyahati gerçekleştirdi. Türkiye, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 100 milyar lira harcadı.

2 milyon kişilik turizm hareketi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatilinde seyahat edenlerin sayısı ve oluşan ekonomiye dair Elips Haber’den Selim Ercan’a konuştu. Bağlıkaya, “Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörmüştük. Bizim öngördüğümüz şekilde bir hareket, bir ekonomi oluştu. Hem seyahat eden sayısı hem ulaşacağı ekonomik büyüklüğü açısından bakıldığında bizim tahmin ettiğimiz gibi geçti. Yani 100 milyar liralık bir ekonomi oluştu. Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 20 milyon kişi seyahat etti. Bunun 2 milyon civarındaki turistik otellerde, konaklama tesislerinde geriye kalanların ise akraba ziyaretlerinde öngörmüştük. Bu civarda geliştiğini düşünüyoruz” dedi.

Yurt dışı turlarda vize sıkıntısı devam ediyor

Bağlıkaya, daha önce yaptığı açıklamada, yurt dışı turlarda vize konusunda yaşanan sıkıntıların devam ettiğini vurgulamıştı. Bağlıkaya, “Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın, vizesiz Balkan turlarına, Mısır gibi destinasyonlara yöneldiğini görüyoruz. 3 gece 4 gün ve 4 gece 5 günlük turlar daha çok talep görüyor. Yurt dışı turlarda fiyatlar kişi başı 400 Euro’dan başlayıp, destinasyonun uzaklığına ve ulaşım aracına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama tur fiyatı ise 1000 Euro düzeyinde" ifadelerini kullanmıştı.

