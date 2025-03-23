Bayramlar bayram olmaktan çıkıyor: Tatil fırsatına dönüşüyor

TÜRSAB Başkanı Ali Emre Mart, “Haftaya sıcaklıklar artacağı için tekrar tur artışlarının başlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu misafirlerimizin tercihi genellikle Mısır ve Dubai oluyor. Sıcak olacağı için ve fiyatlar çok uygun. Yurtdışı fiyatları ciddi anlamda satış aldık” dedi.

Ramazan Bayramı’na günler kala tatilciler gitmek istedikleri tatil rotalarını yavaş yavaş belirlemeye başladı. Bayram tatili dolayısıyla tur şirketlerinde, firmalarda da yoğunluklar devam ediyor.

Kar yağmadan önce bayram tatili için ciddi anlamda talep olduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Ali Emre Mart “Kar yağmasıyla birlikte insanlar acaba bayramda soğuk olur mu gideceğimiz yer diye endişeye kapıldı. Haftaya sıcaklıklar artacağı için tekrar artışların başlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu misafirlerimizin tercihi genellikle sıcak olacağından dolayı yurtdışı Mısır ve Dubai oluyor. Yurtdışı fiyatları çok uygun. Ciddi anlamda satış aldık bu bölgelere. Ayrıca ekonomik olarak uygun tatil arayanlara da seyahat acentelerimizde ve bizde de günübirlik ya da konaklamalı GAP tarzı yakın bölgelere turlarımız mevcut. Bunları değerlendiriyor misafirlerimiz. Ayrıca Mart ayında olduğumuz için kış dönemi olduğu için termallere bir ilgi var ama satış gerçekleştiremiyoruz. Çünkü Antalya'daki ultra her şey dahil çalışan otellerle neredeyse fiyat farkları üç dört kat daha pahalı. Misafirlerde o yüzden daha çok hem yakın hem de fiyatlar çok uygun olduğu için Antalya bölgesini tercih ediyorlar. Yaz dönemindeki aynı konaklamalar neredeyse şu anki fiyatlara göre beş kat daha pahalı. Ondan dolayı sıcak olacağını düşünüyoruz. Geçen sene yine Ramazan Bayramı’nda yaptığımız operasyonlarda Antalya’da rahatlıkla denize giriliyordu. Artık bildiğiniz üzere denize girilemese de çoğu otelin sıcak havuzları mevcut. Dışarıda ve içeride kapalı havuzları mevcut vakit geçirmek, kafa dağıtmak isteyen misafirlerimize yönlendirme yapıyoruz” şeklinde konuştu.