MHP'li Özdemir: ' CHP, anayasaya aykırı fiillerin odağı haline gelmiştir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin acemi, sevimsiz genel başkanı Özgür Özel, bunu demek yerine hala anayasaya karşı suç işleyecek tarzda sorumsuz bir anlayışla hem partisini hem de Türkiye'nin geri kalanını huzursuzluk içine çekecek bir tutum takılmaktadır. Bunun kabulü mümkün değildir. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi, anayasaya aykırı fiillerin odağı haline geldiği gerçeği karşınızda bulunuyor. Gidişat, kendileri açısından doğru değildir. Özgür Özel, bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir , Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisinin anayasanın odağı haline geldiğini ifade eden Özdemir ,“Cumhuriyet Halk Partisi'nin acemi, sevimsiz genel başkanı Özgür Özel, bunu demek yerine hala anayasaya karşı suç işleyecek tarzda sorumsuz bir anlayışla hem partisini hem de Türkiye'nin geri kalanını huzursuzluk içine çekecek bir tutum takılmaktadır Bunun kabulü mümkün değildir. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi, anayasaya aykırı fiillerin odağı haline gelmiştir. Gidişat, kendileri açısından doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu gelişmeleri sükunetle ve tahammüllü bir şekilde takip et çağrısını bile idrak edemeyecek kapasitedeki bir şahıstır. Bugün bakıyorsunuz, ‘anayasaya karşı ne kadar aykırı fiil varsa bugünden itibaren işleyeceğiz’ diyor. Özgür Özel, bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme. Bu milletin idaresinin altında ezilmekten kurtulamazsın” ifadelerini kullandı.