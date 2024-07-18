Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü

Kırşehir’de iki gün önce baza içerisinde battaniyeye sarılı bulunan erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Kırşehir polisinin dedektif gibi iz sürerek aydınlattığı olayda, şahsın ilaçlı su içirilerek öldürüldüğü ve bazanın içerisine konulan cesedin hurdacıya taşıtıldığı belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi’nde dere kenarına bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılarak atılan cesedin yapılan incelemede İran uyruklu M.A.’ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Afganistan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. 4 şüpheli, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İfadelerinde suçunu kabul eden S.Z.Z., M.A.’ya ilaçlı su içirdiklerini ve ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.’nın üzerini soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z., tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Polis 200 saatlik kamera görüntüsü izledi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saatlik kamera kaydı izledi. Kırşehir’e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.’nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde M.A.’dan kurtulmak isteyen şüphelilerin ticari bir araçla cesedi taşıdıkları ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynerlerine attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı.

İz bırakmamak için temizlik yapmış, cesedi hurdacıya taşıtmışlar

Kırşehir polisi, araştırmalar sonucu kısa sürede cinayeti çözerek, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin M.A.’nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları tespit edildi.