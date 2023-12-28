Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

yerel seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen seçime girecek Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile diğer il ve ilçe belediye başkan adayları henüz belli olmadı.

2023 Aralık ayının ilk yarısından sonra veya son haftası netleşmesi beklenen belediye başkan adaylarının netleşmesi Genel Merkez yoğunlukları nedeniyle aynı yıl içinde tamamlanamayarak yeni yıla sarktı.

İlk önce belli olaması gereken Büyükşehir Belediye Başkan adayları yılbaşından sonraki günlerde açıklanmaya başlayacak. Daha önce Ak Parti Genel Merkezi'nden Büyükşehir adaylarının peyder pey açıklanacağı açıklaması yapılmıştı. Büyük bir ihtimalle yeni yılın ilk günlerinde belki İstanbul ve Ankara hariç tüm büyükşehirlerin belediye başkan adayları açıklanmış olacak.