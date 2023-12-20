Belediye Başkanları Kritik Zirveden Sonra Netleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kişilerle görüşerek Kayseri konusunda nihai kararı vereceği söyleniyor.

AK Parti'nin aday belirleme süreci son aşamaya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi, dün Ankara'ya çağrılan büyükşehir ve bölge belediye başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanlarını toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kişilerle bir araya gelecek ve önemli bir zirvenin ardından Kayseri adayı hakkında nihai kararını verecek.

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde son aşamaya girdi. Adayların bu ay sonuna kadar açıklanması beklense de Kayseri'de kamuoyunda hâlâ büyük bir merak var.