Kayseri'de taş plaklar meraklıları için sergilendi

Kayseri'de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen 'Taş Plaklarla Kayseri Türküleri' sergisinde 49 taş plak meraklıları için sergilendi.

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  • 20.12.2023 16:32
  • Güncelleme: 20.12.2023 17:50
Kayseri'de taş plaklar meraklıları için sergilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından düzenlenen ‘Taş Plaklarla Kayseri Türküleri’ sergisinde 49 taş plak meraklıları için sergilendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtlu Sergi Salon’unda düzenlenen sergiye, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, koleksiyoner Faruk Yaman, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Sergide konuşan koleksiyoner Faruk Yaman, “Faruk Yaman sergilerinin özelliği sergilemiş olduğumuz ürünlerin tamamının gerçeğinin bende olmasıdır. Kes, kopyala, yapıştır değil. Daha önce birçok sergi açmıştım. Bu benim 11’inci sergim. Burada 49 tane taş plak sergiliyorum. 82 tanede 45’lik plak var. Bu 49 tane taş plağın 8 tanesi Cumhuriyet öncesi döneme aittir. 3 tanesi Türkiye’nin literatüründe yok. Çünkü bunlar İngiltere’de basılmış. 1908 ‘Kesi Bağları’ diye bir plağım var. Bir de taş plak olunca Osmanlı dönemine ait İstiklal Marşı, Kazım Karabekir taş plakları var. Kayseri Türkiye için önemlidir. Buradaki önemli bir konu da şimdiki nesil plağı bilmiyor. Gramofonu bilmiyor bunları gündeme getirmek istedik. Aynı zamanda Kayseri Türküleri plaklarını bir araya getirerek de bundan sonra yapılacak çalışmalara öncülük etmek istedim. Bunları Kayseri’ye kazandıralım. Ben en zor işi yaptım. 49 tane taş plağı bir araya getirmek ki bunlar en nadir olanları” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, “Faruk Yaman’a çok teşekkür ederek, “Kendisinin verdiği emekler ki daha önce resim sergileri ve her zaman sahip olduğu arşivleri biliyoruz. Her zaman da takdir ediyoruz. Biz de kesinlikle bu süreçlerde bize sağlamış olduğu değerli imkanlardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Tabi ki sergimiz güzel sanatlar fakültesinde de bunları sergilemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Öncelikle Bu sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Faruk Bey’e teşekkür ediyorum. Bir emek ister, bir yürek ister. Bu koleksiyonu bir araya getirmek bir ömür ister” dedi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından açılan sergide koleksiyoner Faruk Yaman misafirlere plakları tek tek anlattı.

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İHA

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