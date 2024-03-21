Benim İşim Girişim 6. dönem protokolü imzalandı

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark A.Ş. işbirliği ile düzenlen ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının desteklendiği ‘Benim İşim Girişim’ iş fikri yarışmasının 6. döneminin uygulanması için protokol imzalandı.

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen ve bölgenin girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinde bir marka haline gelen Benim İşim Girişim ile 5 dönemde toplam 51 girişimci ekip prototip üretimi için desteklendi. 46 teknolojik ürünün prototip üretimi gerçekleştirildi ve desteklenen ekiplerden 11 tanesi şirketleşerek ürünlerini ticarileştirdi. 7 teknolojik ürün için patent alındı. 5 dönemde 500’ün üzerinde girişimci temel ve ileri seviyede girişimcilik eğitimleri aldılar.

Bugüne kadar Ajans tarafından girişimci ekiplere prototip üretimi için verilen destek miktarı ise 1 milyon TL’nin üzerinde oldu. 6. dönemde ise başarılı ekipler ekip başına 110 bin TL’ye kadar desteklenecek. 6.dönemde 7 tematik alan öncelikli alan olarak belirlendi. Ayrıca diğer teknoloji alanlarında yer alan iş fikirleri de başvuru yapabilecek.

Öncelikli alanlar ise şu şekilde; Elektrikli Otomobil Teknolojileri, Elektro Optik Teknolojileri, Teşhis ve Tanı Kiti Teknolojileri, Yenilikçi Tarım Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Yapay Zeka Teknolojileri ve Oyun Teknolojileri.

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş kişiler arasından TR72 bölgesindeki üniversitelerde okuyan lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, TR72 bölgesinde ikamet eden mezunlar, TR72 bölgesindeki üniversitelerde görev yapan akademisyenler, TR72 bölgesinde bulunan ve teknoparklar içerisinde faaliyet yürüten en fazla 3 yıl önce kurulmuş olan start-up şirket sahipleri, başvurabilecek. Başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar çevrimiçi olarak https://benimisimgirisim.com/ adresinden yapılabilecek.