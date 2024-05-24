Benzine indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması beklenen 1 lira 45 kuruşluk indirim kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cuma gece yarısından itibaren (25 Mayıs - 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk uygulanması beklenen indirim kesinleşti. 40 lira 45 kuruştan satılan benzinin litresi, indirimle birlikte 39 liraya düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 40,45 TL, (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 41,62 TL,
LPG (otogaz): 21,05 TL.