Benzine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından (13 Aralık 2024 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 31 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte 43 lira 42 kuruştan satılan benzinin litresi 44 lira 73 kuruşa çıkacak.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 43,42 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 44,70 TL
LPG (otogaz): 26,14 TL

Haber Merkezi

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