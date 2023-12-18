Benzine zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından (20 Aralık 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 71 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 34 lira 8 kuruştan satılan benzinin litresi, zamla birlikte 35 lira 79 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 34,08 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 36,52 TL

LPG (otogaz): 18,56 TL.