Otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi: 7 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

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  • 18.12.2023 20:54
  • Güncelleme: 18.12.2023 22:22
Otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi: 7 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3 Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.Ç. idaresindeki 06 BAZ 481 plakalı ticari araç ile A.K. idaresindeki 38 UF 656 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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