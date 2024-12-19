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Beraber alkol içtiği arkadaşının telefonunu gasp etmekle suçlanan şahıs, suçlamayı reddetti

Kayseri'de 'yağma suçuyla yargılanan M.C.C., suçlamayı reddederek, 'Olay öncesinde evden ayrıldım' dedi.

Beraber alkol içtiği arkadaşının telefonunu gasp etmekle suçlanan şahıs, suçlamayı reddetti

İddiaya göre M.C.C. isimli şahıs K.C.D.’nin kendisine bıçak çekilerek cep telefonunun gasp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. 

Müştekinin şikayetçi olduğu sanık hakkında ‘yağma’ suçundan dava açıldı. Yağma gerekçesiyle açılan davanın son duruşmasına müşteki katılmadı. Duruşmada dinlenen tanık, “Ben olay müşteki ile buluşmuştum. Bir arkadaşımızın evine gittik oturuyorduk. Kadın bir arkadaşımızın eviydi. Sanık da oradaydı. İkisi vardı, sonra müşteki ile ben gittim. Alkol içtik. Ben 22,30 civarında uyuyakalmışım. Müşteki dışarı çıkmış. Ben uyandım kimse yoktu. Ben de eve geçtim. Sanık ile müşteki çıktıktan sonra arbede yaşamışlar. Müştekinin abisi kardeşinin telefonunun gasp edildiğini bıçak çektiğini söyledi. Ertesi gün polis aradı. Teşhis ettik” diye konuştu. Sanık ise, ‘Ben o eve hiç gitmedim. Arkadaşım vardı onun yanından hiç ayrılmadım. Tanık doğru söylememektedir. Müşteki mahkemeye bile gelmiyor. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Duruşma savcısı, sanığın ‘silahlı yağma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.  Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı iler bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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