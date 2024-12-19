Yol çalışmasında yakın tarihe ait küp bulundu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye aracının çalışma yaptığı sırada çukura düşmesi sonucu ortaya çıkan yakın tarihe ait küpler ekiplere teslim edildi.

Yol çalışmasında yakın tarihe ait küp bulundu
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’in Mucur ilçesinde belediye aracının çalışma yaptığı sırada çukura düşmesi sonucu ortaya çıkan yakın tarihe ait küpler ekiplere teslim edildi.

Mucur İlçe belediyesi, Yenice Mahallesinde kilit çalışması yaparken belediye aracı çukura saplandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, kepçe yardımıyla çukura düşen kamyonu çıkarmaya çalışılırken, çukurdan yakın tarihe ait küp çıktı. İlçe belediyesinin bildirmesiyle bölgeye İl Kültür Müdürlüğü ve emniyet ekipleri sevk edildi. Tarihi değerinin olmadığı anlaşılan 3 küp ve 1 taş kontrollü şekilde çıkartıldı. Küpün çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kaman Belediye Başkanı Ali Şahin, kazı işlemleri esnasında belediye kamyonunun çukura düştüğünü ve bölgede mağaraya rastlanıldığını söyledi. Emniyet birimleri ve Kültür Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Tarihi değerinin olmadığı anlaşılan küpler, yakın tarihe ait. Belediye olarak bizler Kültür Müdürlüğüne tutanak dahilinde teslim ettik" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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