Berber fiyatlarına zam
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.
- 15.08.2023 13:10
- Güncelleme: 15.08.2023 13:23
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.
Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:
Saç ve sakal kesme yıkama fön: 275 TL
Saç ve sakal: 200 TL
Saç kesimi: 150 TL
Modern saç kesimi: 175 TL
Sakal kesimi: 90 TL
Modern sakal kesimi: 120 TL
Saç kesimi yıkama fön: 180 TL
Sakal kesimi yıkama fön: 140 TL
Saç yıkama fön: 90 TL
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 TL
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 TL
Saç boyama: 600 TL
Bıyık boyama: 100 TL
Sprey sıkma: 60 TL
Damat tıraşı: 1100 TL
Maske: 80 TL
Ağda (kulak, yüz): 80 TL
Jöle ile saça şekil verme: 50
Ense düzeltme: 70 TL
Keratin - Botox: 400 TL
Cilt bakımı ve maskesi: 150 TL