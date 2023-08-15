Berber fiyatlarına zam

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.

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  • 15.08.2023 13:10
  • Güncelleme: 15.08.2023 13:23
Berber fiyatlarına zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.

Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:

Saç ve sakal kesme yıkama fön: 275 TL

Saç ve sakal: 200 TL

Saç kesimi: 150 TL

Modern saç kesimi: 175 TL

Sakal kesimi: 90 TL

Modern sakal kesimi: 120 TL

Saç kesimi yıkama fön: 180 TL

Sakal kesimi yıkama fön: 140 TL

Saç yıkama fön: 90 TL

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 TL

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 TL

Saç boyama: 600 TL

Bıyık boyama: 100 TL

Sprey sıkma: 60 TL

Damat tıraşı: 1100 TL

Maske: 80 TL

Ağda (kulak, yüz): 80 TL

Jöle ile saça şekil verme: 50

Ense düzeltme: 70 TL

Keratin - Botox: 400 TL

Cilt bakımı ve maskesi: 150 TL

İHA

Kayseri Gündem
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