Beş aracın karıştığı zincirleme kazada 3 hafif yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dört otomobil ile bir ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kişi hafif yaralandı. Yaralananlardan biri kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası uzun süre trafikte aksama yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapıldı.