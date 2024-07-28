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Beş aracın karıştığı zincirleme kazada 3 hafif yaralı

Kocasinan İlçesi, Alsancan Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Beş aracın karıştığı zincirleme kazada 3 hafif yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dört otomobil ile bir ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kişi hafif yaralandı. Yaralananlardan biri  kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası uzun süre  trafikte aksama yaşandı. Kaza yapan araçların  kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapıldı.

1ha

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