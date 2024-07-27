Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Polis ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan firari M.D. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, evden hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.D.'nin (36), adresine operasyon düzenledi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.