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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı 

Polis ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan firari M.D. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda  ekipler, evden hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım suçlarından aranan ve  hakkında 10 yıl  kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.D.'nin (36), adresine operasyon düzenledi. 

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

1ha

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