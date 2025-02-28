Ömer Demir, Ankara'da Çiftçinin Sesini Yükseltti

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimleri öncesinde değişim hareketiyle yola çıkan Başkan Adayı Ömer Demir ve ekibi, saha çalışmalarının yanı sıra siyasi temaslarını da sürdürüyor.

Ömer Demir, Ankara'da Çiftçinin Sesini Yükseltti

Son olarak Ankara’ya yapılan ziyaret, çiftçinin sorunlarını ve çözüm önerilerini aktarmak açısından oldukça verimli geçti.

Ziyaret kapsamında Kayseri Milletvekilleri Aşkın Genç, Cemal Enginyurt ve Salih Uzun ile görüşmeler gerçekleştirilirken, eski Ağır Ceza Reisi Kerim Yılmaz ile de özel bir toplantı yapıldı. Görüşmelerde, Kayseri çiftçisinin yaşadığı zorluklar ve projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Ömer Demir, değişim ekibiyle birlikte çiftçinin yönetimde söz sahibi olması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. Ankara temaslarının ardından sahadaki faaliyetlerin hız kesmeden süreceği vurgulandı.

Haber Merkezi

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