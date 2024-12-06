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Beş Kayseri firması, OSBÜK OSB Yıldızları Listesi'nde yer aldı

Bu yıl 4. kez düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması 2024 Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, 12 farklı kategoride ödüle layık görülen 67 firma ve 10 organize sanayi bölgesi, toplamda 120 plaketle onurlandırıldı.

Beş Kayseri firması, OSBÜK OSB Yıldızları Listesi'nde yer aldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 firma da ödül alanlar arasında yer aldı. Bu firmalar, üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarıyla Kayseri ismini dünya çapında duyurmayı başardı. Kayseri OSB sanayicileri, her gün yeni ve büyük adımlar atarak ekonomik ve sosyal katkılar sunmaya devam ediyor.

Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarıların önemine dikkat çekilen törende, tüm ödül sahipleri tebrik edildi.

 

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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