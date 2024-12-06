Salçanın içinden bakın ne çıktı? Kayseri'de şok operasyonu!
Kayseri'de polis ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda salçanın içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. (31) isimli şahsın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Gözaltına alınan R.B.'nin üzerinde narkotik arama köpeği Jack ile yapılan aramada, bir kapta bulunan salçanın içine gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ve 7 adet narkotik hap ele geçirildi. Şahıs, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.