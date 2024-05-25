Beşinci Kattan düşen genç mimar hayatını kaybetti
Kayseri'de beşinci kattan düşerek ağır yaralanan 30 yaşındaki Hümeyra Çilsal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hümeyra Çilsal isimli mimar olduğu öğrenilen 30 yaşındaki kadın 5’inci katta bulunan evlerinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çilsal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.