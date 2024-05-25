SMA’lı Muhammed Yusuf’un ailesi yardım kermesi düzenledi

Kayseri Valiliği tarafından; SMA Tip-1 Hastası Muhammed Yusuf Aktaş için kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirler, Muhammed Yusuf’un tedavisi için ihtiyacı olan Zolgensma ilacının temini için bağış hesabına aktarılacak. Kermese birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra vatandaşlar da katılım sağladı. Kermes; bugün ve yarın olmak üzere 2 gün boyunca sürecek.

Vatandaşları kermese davet eden Muhammed Yusuf’un ablası Melisa Aktaş, “Muhammed Yusuf tam 20 aylık oldu, kampanyamız ise 6 aydır devam ediyor. Kampanyamız yalnızca yüzde 13’e ulaştı.

Vatandaşlarımız, iş insanlarımız, devlet yetkililerimiz destek olursa başarabiliriz. Çaresizlik çok kötü bir durum, bu süreçte bizler de çok yıprandık. Kardeşimin gözlerimizin önünde eriyip gitmesine izin vermeyelim” dedi.

Anne Neriman Aktaş da Muhammed Yusuf’un görmezden gelinmemesini dile getirerek kermese katılan, destekte bulunan herkese teşekkür etti.