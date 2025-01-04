Beştepeler'de dehşet: Kayıp şahıs başından vurulmuş halde bulundu

Korkunç Keşif

Beştepeler Mesire Alanı'nda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, S.Ş.'nin başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kayıp Şahıs Cinayete Kurban Gitti

31 Aralık 2024 tarihinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen S.Ş.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu korkunç cinayet, Kayseri'de büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, S.Ş.'nin ölümüne ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor. Cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, vatandaşlar da bu vahşi olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını bekliyor.