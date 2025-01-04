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Dedebağı, ErVa sporcuları ve antrenörleri ile bir araya geldi

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, ErVa Develi-Talas Spor Kulübü öğrenci ve antrenörleri ile bir araya geldi.

Dedebağı, ErVa sporcuları ve antrenörleri ile bir araya geldi

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Jandarma Komutan Yardımcıları J.Alb.Selahattin Zobalı, J.Alb.Mustafa Şamil Görücü ve İş insanı Mehmet Kabak ve Fatma Kabak, Jandarma ErVa Develi-Talas Spor Kulübü öğrenci ve antrenörleri ile bir araya geldi. 
Öğrencilerin Taekwondo gösterisine katılım sağlanırken 83 öğrenciye çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haber Merkezi

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