'Beyaz Bastonu Fark Et' Etkinliği ile Trafik Bilinci Artırıldı



Kayseri İl Jandarma Komutanlığı destekleriyle Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Yeşilyurt Mahallesi’nde görme engelli vatandaşlara farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülere broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik ile ilgili konuşan Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, “15 Ekim Beyaz Baston Haftası’ndayız, geçtiğimiz aylarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizde, şimdi ise Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte farkındalık oluşturma amaçlı ‘Beyaz Bastonu Fark Et’ uygulaması gerçekleştirdik. Bir görme engellinin veya diğer engelli grubunun olmazsa olmazı Beyaz Baston Farkındalık Günü’ndeyiz. Biz burada görme engelli arkadaşlarımızla trafik farkındalığı oluşturmak adına trafikteki araçları İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolüyle çevirerek şoför arkadaşları bilinçlendirmek, görme engelli arkadaşın beyaz bastonu kaldırması halinde geçiş üstünlüğünün olduğunu sürücülerin yanı sıra vatandaşlarında bilinçlenmesi için böyle bir etkinlik oluşturduk. 3 Aralık engelli Haftası’nda biz birçok etkinlik yaparak Kayseri’de erişilebilirlik ve hassasiyet konusunda elimizden geleni yapacağız. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi olarak inşallah biz bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. 2 ay öncesinde Emniyet Müdürlüğü’yle bu etkinliği yapmıştık, şimdide jandarmayla yapıyoruz çok teşekkür ediyoruz, biz bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.