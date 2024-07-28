Beyaz eşya fiyatları ikiye katlandı

Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Hem evlenecekler hem de evini yenilemek isteyenler ise fiyat araştırmasına girdi. Bir evin olmazsa olmazı olan beyaz eşya çeyiz paketlerinin ise geçen seneye oranla yüzde 100’e yakın zamlandığını söyleyen Kumsmall AVM Profilo Mağaza Müdürü Murat Çık, “Düğün sezonu olduğu için çeyiz setlerine de rağbet üst düzeyde. Haliyle gençler evlerini kurarken paket şeklinde alarak tüm ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Mağazamızda da birbirinden farklı 14 tane çeyiz setimiz var. Bu nokta da en önemli husus bizim ödeme seçeneklerimiz. Peşin fiyatına vade farksız 24 ay taksit seçeneği sunuyoruz. Beyaz eşyalarda maaliyet olarak geçen seneye oranla yüzde 100’e yakın oranında bir artış var. Buda ciddi derecede tüketiciyi etkiliyor. Şu an mağazamızda en uygun çeyiz setimiz 59 bin liradan başlıyor, farklı setlerden oluşan setlerimizle birlikte 150 bin liraya kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni evlenecek çiftlerin beyaz eşya da en çok gri rengi tercih ettiklerini dile getiren Çık, “Mutfak eşyalarında beyaz hala ön planda yeni nesil artık daha farklı renk seçeneklerine yöneliyor. İkinci tercihte siyah renk olmaya başladı” şeklinde konuştu.