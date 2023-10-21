Beyaz önlüklüler Gazze için ayakta

Kayseri'de sağlık personelleri, İsrail'in Gazze'de bulunan hastaneye yaptığı saldırıyla ilgili düzenlenen Beyaz önlüklüler Gazze için ayakta basın açıklamasında bir araya geldi.

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  • 21.10.2023 18:35
  • Güncelleme: 21.10.2023 18:54
Beyaz önlüklüler Gazze için ayakta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sağlık personelleri, İsrail’in Gazze’de bulunan hastaneye yaptığı saldırıyla ilgili düzenlenen "Beyaz önlüklüler Gazze için ayakta" basın açıklamasında bir araya geldi.

Düzenlenen basın açıklamasına Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Umut Kural, SAY Vakfı Kayseri İl Koordinatörü İbrahim Özcan, Sağlık ve Medeniyet Derneği Kayseri İl Başkanı Uzman Doktor Mustafa Karaağaç, Tabip-Sen Kayseri İl Başkanı Operatör Doktor Mustafa Ballı, Hekim-Sen Kayseri İl Başkanı Dr. Şule Çelebi ve sağlık personelleri katıldı.

Düzenlenen programda basın açıklaması yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, “Bugün yaşamı, yaşatmayı ve barışı temsil eden beyaz önlüklerimizle, yüzyıllardır hastalara şifa vermiş olan Gevher Nesibe Şifahanesinin önünde, hastaneleri bombalayan İsrail soykırımına dur demek için doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar olarak buradayız. İşgalci İsrail devleti 75 yıldır kadın-erkek, yaşlı-çocuk demeden ve sivil-asker ayrımı yapmadan katletmektedir. İsrail, Gazze’de su, elektrik ve gıda ambargoları ile insanlık dışı bir uygulamaya imza atmaktadır. Aynı zamanda hastaneleri bombalayarak sağlık kurumlarını işlemez hale getirmektedir. Bu bir insanlık suçudur. Okulları, camileri ve kiliseleri bombalamaya da devam etmektedir. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, hiçbir kınamaya, uyarıya aldırmadan Filistin’de soykırım yapmaktadır. Moğolların bile dokunmadığı karşımızda bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi önünden tüm dünyaya sesleniyoruz. Savaşlarda hastane alanlarının bombalanması bile savaş suçu iken, Gazze’de bulunan Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğunun hasta, çocuk ve sağlık personelinin oluşturduğu bine yakın sivil insan hayatını kaybetmiştir. Hastanelerin bombalanması, masumların öldürülmesi insanlık suçudur. Türkiye Cumhuriyeti sağlıkçıları olarak bu insanlık suçunu işleyen İsrail’i lanetliyoruz. Bizler, Kayseri’nin ve dünyanın bu en eski şifa yuvasının temsilcileri olarak tüm insanlık ve sağlıkçılar adına İsrail’in bu katliamını şiddetle kınıyor ve bu eylemlerini ’katil bir devlet’ olarak nitelendiriyoruz. Bu, yalnızca Gazze’de yaşayanlar için değil, insanlığın ortak vicdanı için de kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıları ve soykırımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu vahşete sessiz kalmayın! İnsanlık tarihine kara sayfalarla geçecek bu katliama hep birlikte son verelim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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