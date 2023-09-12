Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, toplumsal kabulünü sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgi yapacağı çalışmalarda paydaş olmaya hazır olduklarını ifade etti.

PAYLAŞ
  • 12.09.2023 09:57
  • Güncelleme: 12.09.2023 09:58
Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, yeni eğitim döneminin başlamasından mutulu olduklarını belirterek, 'egitimde bütünleştirmenin amacı; özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktır ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanın himayesinde yürüttükleri "Aşmak İçin Hareket" projesi'nin özel gereksinimli bireyleri kaynaştırma ve bütünleştirme maksadıyla Beyazay tarafından başlatıldığını ifade eden Aslan şunları söyledi:

'Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, toplumsal kabulünü sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan vermek,yaşanan sorunlara doğru ve kalıcı çözümler üretmek, Beyazay olarak en temel amacımızdır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda yapacağı çalışmalara bir paydaş olarak her türlü desteği vermeye hazırız ve en kısa sürede bunun için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Beyazay ailesi olarak "kötü çocuk" yoktur, değiştirilmesi gereken tutum ve davranışlar vardır ilkesiyle hareket etmekteyiz.

Çağrımız; farklı özellikleri, düşünceleri, yaklaşımları, duyguları olan insanlar! gelin hep beraber birbirimize kalbimizi ve zihnimizi açalım birbirimize oralarda yer veremesek bile daha fazla iletişim kurarak,dışlamayı,aşağılamayı, hor görmeyi, ayrımcılığı yok edelim; insanlık için, ülkemiz için birarada hep birlikte mutlu olalım.

Farkındalığın arttığı farklılıkların kabul gördüğü günlere hepbirlikte...'


 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Motorine 2 liralık zam bekleniyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Beyazay Derneği, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkıyor

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Hürmetiçi Sazlığı Çalıştayı Yapıldı

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Kayserispor'un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Akkışla'nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Akkışla’nın Gömürgen Mahallesinde sıcak asfalt dökülmeye başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

3
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

4
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Sahabiye Projesinde 126 Daire ve 9 İşyerinin Anahtar Teslim Edildi

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, 'Kayseri'nin sorunlarını meclise taşıyacağız'

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Karaman, “Kayseri’nin sorunlarını meclise taşıyacağız”

DAHA FAZLA
Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kültepe'ye ziyaretçi akını

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Kayseri Eczacılar Odası'ndan KAYÜ Rektörlüğüne ziyaret

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Çamaşır Yıkama Merkezi'nin Kapasitesi Genişletildi

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda miniklerin heyecanına ortak oldu

Masa tenisi umudu oldu

Masa tenisi umudu oldu