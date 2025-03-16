  • Haberler
  • Asayiş
  • Polis ekipleri tarafından 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı

Polis ekipleri tarafından 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen gerçekleştirilen Şehit İbrahim BİROL-3 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları neticesinde 32 bin 180 kişi ve 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı, 125 park/bahçe, 78 umuma açık alan kontrol edildi. Toplam 367,76 gram narkotik madde ve 20 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il geneli genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 154 ekip ve bin 280 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit İbrahim BİROL-3 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları neticesinde; 32 bin 180 kişi ve 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı, 125 park/bahçe, 78 umuma açık alan kontrol edildi.  Toplam 367,76 gram narkotik madde ve 20 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 226 aranan şahıs yakalandı. 63 yoklama kaçağı kişiye gerekli işlemler yapıldı. 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet fişek ele geçirildi. 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 14 hacizli  oto,1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek 9 araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de meyve ağaçları çiçek açtı
Kayseri’de meyve ağaçları çiçek açtı
Kayserispor risk hattında kaldı
Kayserispor risk hattında kaldı
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'nin Acı Günü
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin Acı Günü
Vekil Özsoy'dan Seracılık Organize sanayi bölgesi müjdesi
Vekil Özsoy’dan Seracılık Organize sanayi bölgesi müjdesi
Gubaroğlu Mescidi'ne neden 'Yumurtalı Mescid' deniliyor?
Gubaroğlu Mescidi'ne neden 'Yumurtalı Mescid' deniliyor?
Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!