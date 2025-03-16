Polis ekipleri tarafından 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il geneli genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 154 ekip ve bin 280 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit İbrahim BİROL-3 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları neticesinde; 32 bin 180 kişi ve 11 bin 860 oto sorgusu yapıldı, 125 park/bahçe, 78 umuma açık alan kontrol edildi. Toplam 367,76 gram narkotik madde ve 20 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 226 aranan şahıs yakalandı. 63 yoklama kaçağı kişiye gerekli işlemler yapıldı. 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet fişek ele geçirildi. 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 14 hacizli oto,1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek 9 araç trafikten men edildi.