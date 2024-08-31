Kayserispor bugün Konyaspor'a konuk olacak

Süper Ligin geride kalan 3 haftasında sadece bir maç yapan Kayserispor, 4’üncü hafta Konyaspor’a konuk olacak. Bugün saat 19.15’de oynanacak olan müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Kayserispor’un bu maça Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Ali Karimi, Cardoso, Mane ve Boa Morte 11’iyle çıkması bekleniyor. Konyaspor’un ise maça Slowik, Nikola, Adil, Damjanovic, Guilherme, Ufuk, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic ve Umut 11’iyle çıkması bekleniyor. Kayserispor ile Konyaspor arasında sezon öncesi oynanan hazırlık maçını yeşil beyazlı takım kazanmıştı.