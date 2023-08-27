Beyzbol5 18 Yaş Milli Takımı Erciyes kampını tamamladı

Beyzbol5 18 Yaş Milli Takımı Erciyes’te yaptığı 15 günlük ilk etap çalışmalarını tamamladı. Ragby Federasyonu Beyzbol branşına bağlı olarak oluşturulan Beyzbol5 Milli Takımı’nın kampında 3 antrenör ve 8 sporcu yer aldı.

Milli takım önümüzdeki günlerde ikinci etap kampını yine Erciyes’te yapacak. Dünya Kupası öncesinde son kamp ise Ankara’da gerçekleştirilecek. Beyzbol5 Milli Takım Antrenörü Umut Tüzün, sorunsuz bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtirken, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş’ye teşekkür etti. Beyzbol5 18 Yaş Milli Takım Antrenörü Umut Tüzün, Erciyes’te yapılan kampın son derece faydalı olduğunu söyleyerek, “Erciyes kampı bizim için ilk oldu. Türkiye’nin birçok yerinde milli takım kampı yaptık. Beklemediğimiz bir olayla karşılaştık yüksek irtifada, tabi bütün takımım bundan etkilendi ama birkaç gün sonra hepsi alıştı. Çocuklarımız için bu yüksek irtifa kendi kondisyonları için daha iyi gelişimini sağladı. Aşağı indiğimizde performanslarını daha iyi görüyoruz çocuklarımızın. Etkisi çok yüksek oldu” dedi. Umut Tüzün, kampla ilgili şu bilgileri verdi;

“Geçen sene Beyzbol5 ligini başlattık. Avrupa şampiyonasına hazırladığımız milli takım Avrupa 2.si oldu. Bu senede Dünya kupasına katılmaya hak kazandı. Bu sene dünya kupası 10-15 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Kampımızın ilk ayağını Erciyes’te tamamladık. Erciyes kampımız 15 gün sürdü. Güzel antrenman ve kamp süreci geçirdik. Dünya kupasında hedefimiz, Dünya şampiyonu olmak. Geçen sene Avrupa birinciliğini kıl payı kaçırmıştık. Bu sene ciddi bir hazırlık süreci geçiriyoruz, ekibimiz, milli takım ekibimiz, kondisyonerler, fizyoterapistlerimiz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. sağ olsun bizlere destek oldu. Kampımızın ikinci ayağını yine Kayseri’de yapacağız. Üçüncü etap kamp Ankara da gerçekleşecek ve maç kampımız olacak. İşte bu süreçte çocuklarımızın kondisyonu, psikolojisi bunların düzgün tutmaya çalışıyoruz, şampiyonaya hazırlamaya çalışıyoruz. Kampımız 8 sporcu ile gerçekleşti. Beyzbol5, beyzbol branşının daha minimalize edilmiş hali, daha salon haline çevrilmiş. Beybol5 salonda 5 kişiyle malzemesiz oynan bir branş. Bizimde katılacağımız bu seneki yaş grubu 18 Yaş Beyzbol5 Dünya Kupası. En büyük hedefimiz buradan dünya şampiyonu olup çıkmak ve 2026’da yapılacak olan Gençlik olimpiyatlarına kota almak. Bize destek olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum.”

Beyzbol5 18 Yaş Milli Takım Antrenörü Umut Tüzün, Erciyes’te yapılan kampın son derece faydalı olduğunu belirterek; “Erciyes kampı bizim için ilk oldu. Türkiye’nin birçok yerinde milli takım kampı yaptık. Beklemediğimiz bir olayla karşılaştık yüksek irtifada, tabi bütün takımım bundan etkilendi ama birkaç gün sonra hepsi alıştı. Çocuklarımız için bu yüksek irtifa kendi kondisyonları için daha iyi gelişimini sağladı. Aşağı indiğimizde performanslarını daha iyi görüyoruz çocuklarımızın. Etkisi çok yüksek oldu” dedi. Umut Tüzün, Erciyes kampını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri’nde yaptıklarının altını çizerek; “Kayseri İl Müdürlüğü’nde çalışan kondisyoner arkadaşım var onunla ortak şekilde paydaş şekilde antrenman programımızı hazırlayıp sabah programları ve akşam programları olacak şekilde antrenman programları olacak şekilde antrenman programlarını düzenledik. Sabahları idmanlarımız Erciyes’te, akşam antrenmanları ise gençlik spora bağlı spor salonlarında yaptık” diye konuştu.