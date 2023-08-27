Sivas’ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri kara yolunun Demir Çelik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.Ş. (41) yönetimindeki 38 AEK 030 plakalı Opel marka otomobil A.Ö. (68) idaresindeki 52 AP 596 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.Ş. ile yanında bulunan G.Ş. (37) ve F.K.Ş. (9) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.