Bıçakla kolundan yaraladığı iddiasıyla komşusundan şikayetçi oldu

Kocasinan İlçesi Yakut Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre kağıt toplayarak geçimini sağlayan N.H. market önünde komşusu H.E. ile karşılaştı. İkisi de yabancı uyruklu olan şahıslardan H.E., N.H’nin telefonunu ve parasını istedi. N.H.’nin kabul etmemesi üzerine H.E. yanında bulunan büyük boydaki bıçakla kolundan yaraladı. Kolundan yaralanan N.H. ambulans ile tedavi altına alındı. N.H.’nin şikayeti üzerine H.E. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki ve sanık avukatı katılırken, sanık duruşmaya gelmedi. Müşteki ifadesinde, “Sanık komşum olurdu. Ben kağıt toplarım. Saat 17.00 gibi markete gidiyordum. Telefonumu ve paramı almak istedi. Bana kılıç gibi büyük bir bıçakla vurdu, kaçtım. Kolumdan yaraladı. Yara büyük olduğu için kaçarken kan kaybettiğimden dolayı düştüm. Sanık bisikletle kaçtı. Ben de gelen ambulans ile hastaneye gittim. Tedavimi olduktan sonra karakola gidip şikayetçi oldum. Şikayetçiyim. Daha önce de altınımı almıştı. Beni de sürekli tehdit ediyordu” diye konuştu. Tanık dinlendikten sonra mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.