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Bıçaklı kavganın şüphelileri kaçarken polis otomobiline çarptı

Sivas'ta bıçaklı kavganın şüphelileri kaçmaya çalışırken polis otomobiline çarpınca yakalandı.

Bıçaklı kavganın şüphelileri kaçarken polis otomobiline çarptı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta bıçaklı kavganın şüphelileri kaçmaya çalışırken polis otomobiline çarpınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup ceza evi önünde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda M.G. ve Y.T. yaralandı. Yaralılar ve diğer taraf araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan M.G. ve Y.T ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Yaralı şahısların kullandığı araç bir polis otomobiline çarparak durdu. Araçtan çıkartılan iki kişi polis kontrolünde ambulansla hastaneye gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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