Yeşilçam Nostalji Afişleri Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açıldı

Nostaljik Yeşilçam filmlerinden seçilen 150 adet orijinal film afişinin yer aldığı Yeşilçam Nostaljik Film Afişleri Sergisi Büyükşehir Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerine açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Büyükşehir Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, daire başkanları, müdürler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin Kayseri’ye kazandırıldığını belirterek, “Millet Bahçesi her yaş grubunun kendisine mutlaka bir alan bulacağını, ‘iyi ki buraya gelmişim’ diyeceğini hissettiren bir proje. Sanat galerisi de bunlardan birisi. Kayseri’mizde bir bakıma böyle bir eksiklikten söz ediliyordu. Halk kütüphanesi mantığı içerisinde 6 bin 400 metrekare büyüklüğünde günün koşullarına uygun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın da destekleriyle Kayseri’mizin gerçekten modern, çağdaş, donanımlı bir proje. Çalışma tamamlanma oranında yüzde 95’lerdeyiz, inşallah yakında zamanda hayata geçireceğiz. Hemen onun yanında Mimar Sinan Kent Müzesi, orası da yine önemli bir proje. O da hızla ilerliyor. Onun yanında midelere hitap eden Mutfak Sanatları Merkezi, Kayseri’mizde önemli bir projeye imza atmış olacağız. Malumunuz Kayseri kreatif şehirler olarak UNESCO’nun gastronomi alanında listesine girmiş bir şehir. Bunu kalıcı kılma adına içerisinde atölyeleriyle, yeme içme mekânlarıyla, üretme mekânlarıyla hem özel günlerinizde rahatlıkla oradan yararlanabileceğiniz önemli bir proje. Bütün bu projeler de tamamlanınca millet bahçesi gerçekten herkesin kendisine özgü bir alan bulduğu yer olarak hayata geçmiş olacak. Emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyuyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “İçinde bulunduğumuz bu güzel millet bahçesi Büyükşehir Belediyemizin sosyokültürel manada yapmış olduğu katkıları hepimiz yakinen takip ediyoruz. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde Büyükşehir Belediyesi’nin aktiviteleriyle canlanıyoruz, neşeleniyoruz, keyifli anlar yaşıyoruz. Özellikle de millet bahçesi hakikaten toplum hayatını birebir etkileyen ve şehirde çok ciddi fark yaratan önemli bir yatırım oldu. Büyükşehir Belediyemizin burada çok güzel eserleri var. Sıradan bir günde dahi on binlerce insanın burada keyifli zaman geçirdiğine şahit oluyoruz. O yüzden Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza gayretlerinde, bu güzel eserlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’in koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşan sergide, Kemal Sunal’dan Münir Özkul'a, Adile Naşit'ten Şener Şen’e, Tarık Akan'dan, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’e, Cüneyt Arkın'dan, Ayşen Gruda'ya, Türkan Şoray'dan Sadri Alışık'a ve Kadir İnanır'a birçok film yıldızının afişleri yer alıyor.

Sergide, Yeşilçam’a damga vuran ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Çiçek Abbas’, ‘Sultan’, ‘Köyden İndim Şehire’, ‘Gülen Gözler’ gibi birbirinden güzel ve ünlü film afişleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.