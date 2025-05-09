Bilal Erdoğan, Kayseri'de İYC Şube Başkanı Oğuz Memiş'i Ziyaret Etti
İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir süredir tedavisi devam eden İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş'i Erü Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri’de düzenlenen TüGVA Yaz Okulu Açılışı ve Eğiteme Destek Platformu Yönetim Toplantısı çerçevesinde şehirde bulunurken, bir süredir tedavi gören Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti.
Oğuz Memiş'i ziyaretlerinde Bilal Erdoğan'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ta eşlik etti.
Gazetemiz kurucularından Oğuz Memiş'in kendisine bir kitap hediye ettiği Bilal Erdoğan, Memiş’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.